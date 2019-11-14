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Источник Правда.Ру

В Газпроме не разделяют надежд синоптиков на "розовую" зиму

Экономика

 Глава "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в прогнозе руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда на грядущую зиму.

Своими сомнениями он поделился с "Интерфаксом".

По словам Миллера, в газовой компании считают, что предстоящая зима будет холоднее, чем прошлогодняя, а не мягкой и "розовой", как предсказывают синоптики.

"Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы. И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой. Но это "в среднем по больнице", - поделился мнением Миллер.

Впрочем, он не исключает того, что погода может в очередной раз преподнести сюрприз. "Пока же "розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после "темно-синего" лета. Что касается подготовки производственных мощностей в "Газпроме", проведена масштабная работа. Мы к зиме готовы, и к пиковым нагрузкам тоже", — сказал Миллер.

Напомним, что как писала Правда. ру, Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет "розовая" зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре. По осадкам зима будет близка к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России — там возможен их дефицит.

Темы зима погода прогноз газпром роман вильфанд алексей миллер
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