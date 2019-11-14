В ПФР сообщили об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам

По словам главы Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова, эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд рублей на 2020 год.

Дроздов заявил, что на 1 января цифра стабильная — 9,8 млн человек, она почти не меняется. Также он напомнил, что после того, как пенсионер оставит работу, размер его пенсии сразу будет увеличен на все индексации, которые были пропущены.

Кроме того, Пенсионный фонд РФ ведет анализ зарплат работающих пенсионеров. Дроздов отметил, что их зарплата практически равна средней заработной плате, которую получают обычные граждане.

Фото: pravda.ru