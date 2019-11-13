Инвесторы извлекли наибольшую выгоду с российского рынка ценных бумаг

В 2019 году российский рынок ценных бумаг обеспечил инвесторам наибольшую выгоду, по сравнению с другими рынками. Такую информацию РБК сообщил стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.

По его словам, индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, увеличился на 44%. Это в четыре раза больше, чем рост индекса рынков развивающихся стран MSCI EM, прибавившего 12% с начала 2019 года.

Руководитель направления "персональный брокер" Альфа-банка Сергей Караханян отмечает, что в текущем году долларовая доходность российского рынка увеличилась более чем в 80 раз по сравнению с 2018 годом.

Эйксон подчеркивает, что дивидендная доходность российских компаний остается самой высокой в мире.