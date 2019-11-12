В России в скором времени могут отменить ограничение по крепости для пивных напитков, которое сейчас, напомним, установлено на уровне семи градусов.
С таким предложением выступили представители отрасли, входящие в экспертную группу при Росалкогольрегулировании.
Производители предложили убрать существующее ограничение, так как "оно препятствует поступлению на российский рынок иностранных пивных напитков выше семи градусов". В качестве примера эксперты приводят некоторые сорта бельгийского крафтового пива. Они также отметили, что запрет на продажу таких напитков создает условия для неравной конкуренции, что противоречит нормам Всемирной торговой организации.
В Минфине пока только приняли к сведению предложение рабочей группы, но отметили, что решения принимать рано, так как еще не получили от авторов идеи перечня конкретных шагов по изменению регламента.
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