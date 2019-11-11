В Московском регионе выявлены 243 нелегальные финорганизации

С января по сентябрь 2019 года в Москве и Московской области сотрудниками ГУ Банка России по ЦФО было выявлено 243 организации с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке.

Большинство из них — нелегальные кредиторы — 136 компаний. 125 обнаружены в Москве и 11 — в Московской области. Это организации, которые занимались незаконной выдачей займов. По-прежнему нелегальная выдача займов сконцентрирована на уровне различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, часто действующих в качестве комиссионных магазинов, которые осуществляют микрофинансовую деятельность в отсутствие соответствующего права.

К нелегальным кредиторам относятся также организации, работающие по мошенническим схемам "возвратного" или "обратного" лизинга. "Такие компании, позиционирующие себя как лизинговые, на самом деле осуществляют услуги по предоставлению займов под залог авто, при этом вводят граждан в заблуждение, искажают смысл предоставляемой услуги, что в конечном счете может привести к значительным переплатам, а также к изъятию автомобиля", — комментирует начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Также с начала года в Московском регионе было выявлено 54 организации с признаками "финансовой пирамиды": 48 в Москве и 6 в Московской области.

"Среди новых схем привлечения средств в финансовые пирамиды в Московском регионе можно отметить случаи продажи акций непубличных акционерных обществ, которые по закону не могут распространять предложения о приобретении акций неограниченному кругу лиц. "Акционерами" таких организаций зачастую становятся пенсионеры", — уточняет Евгений Балычев.

За указанный период в Московском регионе было выявлено 13 нелегальных форекс-дилеров, а также 14 нелегальных страховых брокеров. Это недобросовестные посредники, которые, в частности предлагали платные услуги по оформлению электронных полисов ОСАГО.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.