Минфин: в РФ зарегистрировано более 260 тысяч самозанятых

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в первой половине следующего года налоговый режим для самозанятых может быть введен еще в 13 регионах, а к 1 июля он будет распространен на все субъекты РФ.

Сейчас в России в качестве самозанятых зарегистрированы более 260 тысяч предпринимателей, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания президента с правительством.

По его словам, это доказывает, что эксперимент прошел удачно. Он отметил, что список профессий для самозанятых достаточно широкий.

Силуанов считает, что нужно постепенно вводить специальный налоговый режим для самозанятых во всех субъектах.

Фото: twitter.com