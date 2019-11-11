Жители России переходят с овощей на крупу из-за высоких цен

Согласно данным производителей, цены на свежие овощи растут каждый год, в связи с чем россияне вынуждены отказываться от их употребления в пользу круп, сообщает "Коммерсантъ".

По статистике с 2014 года цены на овощи выросли в среднем на 22%, что приводит к снижению спроса на данную продукцию. За последний год продажи овощей снизились до 2,8%.

На 12,3% снизилось потребление капусты, на 7% - употребление сладкого перца, на 3,2% репчатого лука и на 1,4% употребление огурцов.

Россияне стали заменять овощи крупами. Продажи зерновых повысились на 1%.

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