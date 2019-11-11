Эксперты предупредили россиян о росте цен на сотовую связь в 2020 году

Аналитики предупредили, что в следующем году могут резко вырасти цены на мобильную связь.

Эксперты считают, что в 2020 году стоимость мобильной связи может увеличиться на 10%, а в худшем случае — на 25%. Пока это предварительные данные, к концу ноября аналитики смогут дать более точные прогнозы.

Согласно данным опроса, жители России уже ощущают рост цены на мобильную связь. Об этом сообщили более 70% россиян.

Также, согласно статистике, в этом году каждый десятый россиянин был недоволен своим сотовым оператором и поменял его.

Фото: pixabay.com