Аналитики предупредили, что в следующем году могут резко вырасти цены на мобильную связь.
Эксперты считают, что в 2020 году стоимость мобильной связи может увеличиться на 10%, а в худшем случае — на 25%. Пока это предварительные данные, к концу ноября аналитики смогут дать более точные прогнозы.
Согласно данным опроса, жители России уже ощущают рост цены на мобильную связь. Об этом сообщили более 70% россиян.
Также, согласно статистике, в этом году каждый десятый россиянин был недоволен своим сотовым оператором и поменял его.
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Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".