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Эксперты предупредили россиян о росте цен на сотовую связь в 2020 году

Экономика » Прогнозы и статистика print

Аналитики предупредили, что в следующем году могут резко вырасти цены на мобильную связь.

Эксперты считают, что в 2020 году стоимость мобильной связи может увеличиться на 10%, а в худшем случае — на 25%. Пока это предварительные данные, к концу ноября аналитики смогут дать более точные прогнозы.

Согласно данным опроса, жители России уже ощущают рост цены на мобильную связь. Об этом сообщили более 70% россиян.

Также, согласно статистике, в этом году каждый десятый россиянин был недоволен своим сотовым оператором и поменял его.

Фото: pixabay.com

Темы цены мобильная связь сотовые операторы
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