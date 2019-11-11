10 миллиардов рублей будет направлено на обучение предпенсионеров

В России планируют выделить регионам 10,2 миллиардов рублей на организацию и проведение обучения новым специальностям людей предпенсионного возраста.

"Известия" сегодня сообщают, что внести соответствующие поправки в федеральные бюджеты на 2020, 2021 и 2022 годы предложила Госдума.

Как пояснили в Минтруде, предпенсионеры, которые находятся в поисках работы, смогут обратиться в центр занятости и получить с его помощью дополнительное образование. Кроме того, сотрудников предпенсионного возраста сможет обучить и сам работодатель, а затем ему компенсируют расходы.

Образовательные программы для людей старше 50 лет входят в федеральную программу "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Всего на него ежегодно планируется выделять 5 млрд рублей, из них 3,4 млрд направляются для субсидий регионам, 1,6 млрд — в бюджет союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

По данным Минтруда, первые 3,5 тыс. предпенсионеров уже приступили к освоению новых профессий или повышению квалификации за счет государства.

Напомним, что, как писала Правда. ру, на сегодняшний день в России официально трудоустроены лишь 40% людей предпенсионного возраста.

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Фото: fotosky.ru