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Источник Правда.Ру

HeadHunter: 91% россиян готовы к переходу на "четырехдневку"

Экономика print

 В свете обсуждения инициативы премьер-министра Медведева о переходе на четырехдневную рабочую неделю, агрегатор вакансий HeadHunter (Hh.ru) провел собственное социологическое исследование, участие в котором приняли 9,3 тыс. человек из 50 регионов России.

По его результатам оказалось, что 40% россиян, готовых к переходу на четырехдневную трудовую неделю, согласны для этого работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания на работе. 18% готовы отказаться от перерыва на обед, а 4% — остаться без части зарплаты. Против четырехдневки высказались около 9% респондентов.

Что касается дополнительного дня отдыха, большинство опрошенных высказались за пятницу, четверть — за понедельник, а ещё 14% предпочли бы выходной в среду.

Однако пока люди не особо верят, что четырехдневка станет реальностью в ближайшие три-пять лет — об этом заявили 60% респондентов. 27%, напротив, считают, что появление дополнительного выходного в эти сроки вполне возможно.

А вот специалисты опасаются, что изменения в рабочем графике неблагоприятно скажутся на экономике и социальной сфере.

Директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов указывает на то, что "необходимый рост может произойти, а может и нет. Как правило, производительность труда повышается, когда компания или экономика в кризисном состоянии, высок риск увольнения. Повышается ценность рабочего места, люди больше выкладываются. Напротив, когда люди много отдыхают, им сложнее втягиваться в процесс. Почти каждый испытывал это состояние после длительного отпуска".

А еще, по мнению профессора кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, четырехдневка может привести к ускорению темпа роста цен и увеличению инфляции до 10-12%.

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Фото: postila.ru

 

Темы hh.ru headhunter четырехдневка дмитрий медведев
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