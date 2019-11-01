Группа "САФМАР" заявляет, что фейковую статью о якобы существующей долговой нагрузке конгломерата, которая ранее была опубликована журналом Forbes, с однотипным содержанием скопировало в свою ленту и информационное агентство Reuters.
В материале Forbes говорилось о долге в 1 трлн рублей, при этом, по словам авторов статьи, группа "САФМАР" и ее владелец М. Гуцериев имеют отношение к долгам "Бинбанка" и "Рост Банка", санированных в 2017 году. Почти один в один транслируется это и в статье Reuters от 31 октября, при этом с ссылками на неназванные источники, что явно попирает принципы объективной и честной журналистики, не говоря уже о том, как обманывается деловое сообщество подобными проплаченными вбросами.
Контролирующим акционером заявленных банковских организаций был Микаил Шишханов, а не Гуцериев. По согласованию с Банком России Михаил Гуцериев в 2017 году вошел в состав органов управления "Бинбанка", дабы помочь в разработке новой стратегии развития. Его деятельность там продолжалась всего несколько месяцев. При этом контролирующим акционером "Бинбанка" оставался Шишханов, также у него был и полный пакет акций "Рост Банка".
Группа "САФМАР" никогда не переводила активы в счет погашения долгов заявленных банков. Активами, которые сейчас находятся на балансе банка "Траст", владел Микаил Шишханов (также 49% акций ГК "А101", привилегированные акции "РуссНефти" и акции девелопера "Интеко"). У некоторых компаний Михаила Гуцериева имеются текущие обязательства по кредитам перед банком "Траст", но они исполняются в полном объеме, каких либо других долгов перед банком у предприятий группы "САФМАР" не существует.
У "Траста" группой "САФМАР" выкупается часть активов, которые ранее были переданы санированным банкам Шишхановым, но речь вовсе не идет о погашении надуманной злопыхателями задолженности Гуцериева, просто группа решила приобрести эффективно работающие активы с высокой рыночной стоимостью. Все зависит от специфики конкретных сделок, зачастую группа увеличивает контроль над активами, которые ей принадлежат, часто доводя его до 100%.
Стоит особо подчеркнуть, что в процессе финансового оздоровления "Бинбанка" и "Рост Банка" новое руководство этих организаций никаких претензий к группе "САФМАР" и лично Гуцериеву не предъявляло.
Группа "САФМАР" вынуждена в очередной раз дать отпор льющимся потокам лжи о долге, которые ранее исходили от бульварного издания Forbes, а теперь от столь же бульварного агентства Reuters. Коррумпированные представители СМИ должны перестать врать, чтобы не порочить честное имя журналистики. Ведь тут очевидно, что цель подобных вбросов — дестабилизировать деятельность одного из крупнейших промышленно-финансовых холдингов России, чтобы нанести существенный урон бизнесу и экономике России. А это низко и подло.
Группа "САФМАР" неоднократно предупреждала журналистов о недопустимости лживых публикаций о деятельности группы. Подобная недостоверная информация вредит деловой репутации, поэтому группа считает своим долгом подать исковое заявление к агентству Reuters о защите деловой репутации.
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