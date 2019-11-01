В Германии сообщили о "возвращении" рубля

В статье "После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается", которая была опубликована в Германии в издании Focus, утверждается, что финансовая ситуация в РФ улучшается, рубль становится более стабильным.

Отмечается, что рубль после падения из-за санкций и снижения цен на нефть, укрепился по отношению к доллару и евро. Более того, рубль имеет все шансы стать одной из сильных валют в развивающихся странах.

Тенденция снижения доходности в европейских странах и США приводит к тому, что многие новые инвесторы вкладывают средства в рубль. В результате выяснилось, что спрос на рубль очень высокий.

Фото: twitter.com