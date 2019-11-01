В статье "После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается", которая была опубликована в Германии в издании Focus, утверждается, что финансовая ситуация в РФ улучшается, рубль становится более стабильным.
Отмечается, что рубль после падения из-за санкций и снижения цен на нефть, укрепился по отношению к доллару и евро. Более того, рубль имеет все шансы стать одной из сильных валют в развивающихся странах.
Тенденция снижения доходности в европейских странах и США приводит к тому, что многие новые инвесторы вкладывают средства в рубль. В результате выяснилось, что спрос на рубль очень высокий.
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Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.