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Источник Правда.Ру

Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Экономика print

Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.

На сайте ISBC сообщается, что компания совершила международную сделку и передала права на торговый знак AIRTAG. 

Под товарным знаком AIRTAG компания более 5 лет выпускала RFID-брелоки для проектов в области идентификации. Данная продукция была сертифицирована в качестве платежного средства системами Visa и MasterCard.

Как сообщает РБК,  заявка на регистрацию товарного знака AIRTAG компания ISBC подала в октябре прошлого года. Спустя год знак стал принадлежать компании GPS Avion LLC, зарегистрированной в США в штате Делавэр.

Данная компания создала Corporation Trust Company, через которую раньше вела дела корпорация Apple. Кроме того, адресом для корреспонденции GPS Avion LLC указывается российский офис юридической компании Baker & McKenzie, которую Apple привлекала в качестве консультантов для сопровождения сделок.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить новое электронное устройство под торговой маркой AirTag. Это аксессуар, который сможет отслеживать местоположение мелких предметов. Данный гаджет представляет собой RFID-метку, которую можно прикрепить к предметы и следить за ним с помощью приложения.

Патентный поверенный, партнер Nevsky IP Law Кирилл Митягин считает, что перед тем как выпускать новый гаджет Apple должна была приобрести права на товарный знак или  заключить лицензионное соглашение об использовании бренда.

Управляющий директор ISBC Никита Кожемякин отказался комментировать информацию о сделке. В пресс-службе Apple на запрос не ответили.

В группу компаний ISBC входят несколько компаний, зарегистрированных в Зеленограде. 

Фото: twitter.com

 

Темы isbc apple airtag зеленоград товарный знак
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