В Удмуртии "Граждане СССР" отказываются платить за электроэнергию

В Удмуртии члены незарегистрированной организации "Граждане СССР" требуют, чтобы их освободили от необходимости платить за энергоресурсы.

Письма с такими требованиями получает Удмуртский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Глазове, Сарапуле и Камбарке.

"Граждане СССР" не собираются оплачивать счета за энергопотребление на основании того, что власть принадлежит народу, а народ не устраивает, что им подбрасывают квитанции со счетами.

Сообщается, что уведомление о том. что электричество будет отключено, получили уже 9 членов организации "Граждане СССР": их долг за электричество составляет более 95 тысяч рублей.. Три человека уже остались без света.

У троих жителей Глазова накоплен долг более 52 тысяч рублей, электричество отключили четырем "гражданам СССР".

Фото: twitter.com