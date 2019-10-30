Минфин может увеличить количество нацпроектов

Первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин заявил, что ведомство может увеличить количество нацпроектов. По его словам, в правительстве обсуждается вопрос об увеличении числа нацпроектов с 12 до 15.

"Прорабатываем идею по увеличению числа нацпроектов до 14 или даже 15. Примечательно, что называться нацпроектами они не будут, но по всей своей сути будут очень с ними схожи", - пояснил Горнин.

Первый замглавы Минфина считает, что в отдельный проект можно вынести социальное-экономическое развитие Дальнего Востока, а также различные проекты для развития сельского хозяйства. Горнин подчеркнул, что вопрос пока находится на стадии обсуждения. Даже в случае одобрения идеи увеличения количества нацпроектов, финансирование не будет корректироваться до 2024 года.