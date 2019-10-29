Чичваркин призвал ввести налог на каждую розничную продажу

Бывший владелец "Евросети" Евгений Чичваркин заявил, что каждая розничная продажа должна облагаться налогом. Он утверждает, что налог должен быть "единственным" и равняться "условно 10%". Об этом бизнесмен рассказал в интервью "РБК Стиль".

Чичваркин подчеркнул, что под налог должны попадать вещи, которые уже готовы для использования, а предметы оптового толка, например, оборудование или запчасти, не должны попадать под действие налога. Также бизнесмен посчитал, что необходимо ввести такое наказание за уклонение уплаты налога, чтобы его нельзя было обойти. Так, по мнению Чичваркина, должна наполняться государственная казна.