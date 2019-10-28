На Алтае резко выросли закупочные цены на гречку

На Алтае выросли закупочные цены на гречку. Сейчас за 1 тонну гречки нужно заплатить 15,72 тысяч рублей, что на 79,8% выше, чем в прошлом году, сообщает "Тайга.Инфо".

Российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы информацию о повышении цен. В "Ленте" и "Ашане" сообщили, что цены повысятся на 20-25%.

В некоторых российских регионах оптовые цены на гречку выросли от 5 до 29%. При этом никаких нарушений законодательства не выявлено.﻿

В качестве основной причины повышения цен называет рост цен на сырье от поставщиков, который отмечается еще с конца июля. Это является результатом того, что раньше цены на гречку снижались, аграрии стали снижать площади под гречневую крупу. В связи с этим сформировался дефицит крупы. Некоторые поставщики не продают ранее собранный урожай, так как ожидается повышение цен на гречку.

Исследования, проводившиеся фондом "Общественное мнение", жители России тратят на питание около трети дохода.

Фото: twitter.com