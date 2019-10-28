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Источник Правда.Ру

В России не будут вводить предложенный Чубайсом налог

Экономика print

К такому решению пришло ведомство на основании заключений экспертов. В Российском союзе промышленников и предпринимателей считают, что углеродный налог негативно отразится на инвестиционной активности бизнеса.

Также РСПП пытался добиться того, чтобы Минэкономразвития исключило из законопроекта сборы за углеродные выбросы.

РСПП аргументировал свое решение тем, что РФ выполняет обязательства Парижского соглашения с превышением. 

Шохин выступил с предложением разработать систему учета выбросов, а также развитие проектов, которая позволит сократить выбросы парниковых газов и увеличение их поглощения на добровольной основе.

Итоговая версия законопроекта пока неизвестна.

Фото: twitter.com

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