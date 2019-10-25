Песков сообщил о переговорах с Белоруссией по кредиту на $600 млн

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн. До этого Белоруссия заявила, что не рассчитывает получить кредит от РФ.

По словам Пескова, Москва пока не может ничего сказать про кредитование у Китая. Это, отметил Песков, является суверенным правом белорусской стороны.

С Москвой Белоруссия планирует обсудить взаимовыгодные модальности данного кредита, с учетом ранее выделенных кредитов.

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович сообщил, что Белоруссия планирует получить кредит от Китая в размере $500 млн.

Стоит напомнить, что в начале года Минск обратился к Москве с просьбой предоставить ей кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые Белоруссия должна погасить в этом году.

Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. Данный вопрос находится на этапе рассмотрения. Позднее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что решение о предоставлении кредита пока не принято. Результат рассмотрения обращения белорусской стороны зависит от продвижения двух стран в вопросе дальнейшей интеграции.

Фото: twitter.com