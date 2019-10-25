Минфин разработал новые параметры накопительной пенсионной системы

Законопроект о новой системе пенсионных накоплений уже почти готов и в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение.

Об этом сообщают РИА "Новости", со ссылкой на источники, близкие к разработчикам документа.

На текущий момент и Минфин и ЦБ определись с основными параметрами новой системы накопительной пенсии. Главные пункты: исключительно добровольный порядок присоединения к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП). С целью его внедрения подготовлены три пакета поправок в законы, за счет которых план стандартизируют.

Пенсионный план, отмечает информагентство, позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства.

В частности, пенсионные взносы работников по этой системе в размере не более 6% от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц, кроме того, будет введена льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы своих сотрудников, плюс социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты.

Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно, вплоть до всего объема зарплаты, при этом менять размер взноса можно сколько угодно раз. Система также предусматривает "период охлаждения" продолжительностью полгода, когда можно вернуть перечисленные в систему средства.

Основными стимулами для участия в новой системе будут распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП, возможность досрочной выплаты при тяжелых жизненных ситуациях, наследование этих средств. Кроме того, гражданам могут разрешить переводить свои накопления из ОПС в ГПП. Будет предусмотрена и возможность смены негосударственного ПФ, а выплата по ГПП ежегодно будет индексироваться по уровню инфляции.

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы, вести реестр участников ГПП будет центральный депозитарий (Национальный расчетный депозитарий).

Дополнительным стимулом доверия, считают разработчики, станет привычное гражданам смс-информирование, которое создаст ощущение осязаемости счета, то есть гражданин будет получать сообщения о поступлении ежемесячного взноса и накопленного объема средств.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о ГПП. "Сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем", — сказала Матвиенко.

Спикер также отметила, что граждане не могут понять механизмов формирования и начисления пенсии, поскольку "постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали".

Напомним, что ранее Правда.ру рассказывала о сложностях, с которыми столкнулся ПФР при выполнении майских указов президента об увеличении пенсий.

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