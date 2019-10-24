За последние 30 лет из России было выведено около 1 трлн долларов

Бывший советник президента, а в настоящее время министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что за последние 30 лет после распада СССР отток капитала из России составляет около $1 трлн долларов, сообщает ТАСС.

Если же брать весь бывший Советский Союз, то объем вывезенного капитала составляет $2 трлн, отметил Глазьев, пояснив, что к выводу денег из страны привела макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом. Он отметил, что потери коснулись и стран Африки, которые также выполняли рекомендации МВФ.

Читайте также:

Люксембург заменит россиянам Кипр?

С целью улучшения экономической ситуации, по мнению Сергея Глазьева, нужно опираться на собственные недра и инфраструктуру, а также финансировать свое собственное развитие.

Сергей Глазьев выступил с предложением, чтобы страны Африки и Евразийский экономический союз рассмотрели возможность создания новой валютно-финансовой архитектуры. По его мнению, ее цель должна заключаться в развитии реальных секторов экономики стран.

Он сообщил, что процесс образования данной валютно-финансовой архитектуры уже уже идет в рамках концепции большого евразийского партнерства, о котором говорил российский президент.

Фото: twitter.com

Читайте также:

Ограничения на вывоз денег из России будут сняты