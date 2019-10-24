Всемирный банк опубликовал рейтинг легкости ведения бизнеса (Doing Business). Россия заняла 28-е место.
Если сравнивать с прошлым годом, то позиция России поднялась на три позиции.
В этом году РФ удалось обойти Руанду и Испанию. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются Новая Зеландия и Сингапур. США переместились с 8-го на 6-е место, отмечает РБК. Всего в рейтинге было представлено 190 стран.
России удалось улучшить ситуацию по двум показателям: по доступу к электросетям и по получению разрешения на строительство.
По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, данный рейтинг не полностью отражает инвестиционный климат.
Орешкин заявил, что рейтинг только отражает, насколько стандартные процедуры, связанные с регистрацией компаний, налогообложением, прохождением таможни и рядом других, легче или сложнее по сравнению с другими странами.
И данный механизм трансформации делового климата — позволяет постепенно продвигаться вперед.
Ранее Владимир Путин поручал к 2018 году обеспечить выход РФ на 20-е место рейтинга. В апреле 2019 года президент дал поручение о том, что к 2024 году Россия должна войти в топ-20 рейтинга.
Фото: twitter.com
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