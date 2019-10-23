Самозанятые смогут выйти из тени еще в 13 регионах

В 2020 году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.

Об этом сообщил в эфире "Первого канала" в программе "Право на справедливость" министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В следующем году мы с начала года даем возможность участия в эксперименте по введению спецрежима для самозанятых людям еще из 13 субъектов РФ", — рассказал Силаунов. По его словам, со второго полугодия планируется включить в эксперимент все регионы страны.

По информации от Минфина, вторая волна выведения самозанятых граждан из тени затронет Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Чечню, Дагестан, Ингушетию, Крым, Алтай и Севастополь. Отмечается, что часть субъектов сами обратились с такой инициативой.

В настоящее время в эксперименте со специальным налоговым режимом для самозанятых участвуют всего четыре российских региона: Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Эксперимент стартовал с 1 января 2019 года.

Ранее министр отмечал, что, по его мнению, необходимо составить подробный список профессий, разрешенных для самозанятых. Чиновник полагает, что создание четкого перечня профессий для самозанятых должно быть основным условием распространения нового налога для всех регионов страны.

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Фото: government.ru