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Источник Правда.Ру

Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата о бедности россиян

Экономика print

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендует относиться к данным Росстата, согласно которым половине россиян хватает денег только на питание, "аналитически", сообщает "Интерфакс".

Песков пояснил, что не стоит забывать, что несколько месяцев назад появилась аналогичная информация про обувь. Сложно понять, откуда берутся эти данные.

По словам Пескова, данные исследования должны комментировать социологи и ученые.

Напомним, что ранее СМИ привели данные Росстата, согласно которым в этом году доля семей, которые хватает доходов только на питание и одежду, составляет 49,4%. Данный показатель на 0,6 пункта выше, чем годом ранее.

Фото: pravda.ru

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Темы росстат бедность экономика дмитрий песков
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