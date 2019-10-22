Доля российских семей, доходов которых хватает только на питание и одежду, в 2019 году возросла до 49,4%, сообщает РБК.
Если сравнивать с показателями прошлого года, то доля таких семей увеличилась на 0,6%.
Сообщается, что рост случился за счет уменьшения доли самых бедных жителей РФ, которым не хватает денег на питание. Доля таких людей снизилась до 14,1%.
В результате доля семей, которые не могут покупать товары долговременного пользования, а могут покупать только продукты питания и одежду, растет в течение двух кварталов.
Фото: twitter.com
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