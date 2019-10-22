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Источник Правда.Ру

Государство застрахует добровольные пенсионные накопления

Экономика print

Национальный расчетный депозитарий застрахует негосударственные пенсионные накопления граждан.

Необходимость этой меры обсуждалась на тематическом совещании в Министерстве экономического развития.

Как пояснил председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, страхование добровольных накоплений россиян, вероятнее всего, будет ограничено суммой в 1,4 миллиона рублей — по аналогии со страхованием банковских вкладов. При этом в негосударственной пенсии будут защищены как основная сумма, так и полученный на нее инвестиционный доход.

Россиян призывают самостоятельно и добровольно делать пенсионные накопления. Эта тема неоднократно поднимается и активно обсуждается на протяжении последних нескольких лет.

В частности, в 2018 году первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия не вернется к обязательной накопительной пенсионной системе, в стране необходимо развивать добровольную.

Однако добровольные накопления на старость пока не очень популярны среди населения, констатируют эксперты. По последним данным Банка России, на негосударственную пенсию сегодня копят 6,2 млн граждан.

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Фото: pexels. com

Темы пенсия страхование антон силуанов анатолий аксаков негосударственная пенсия
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