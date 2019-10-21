Дмитрий Медведев заявил, что в экономике РФ "все в порядке"

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал экономическую ситуацию в России. Он заявил, что в области экономики в России "всё в порядке", сообщает РБК.

Премьер-министр утверждает, что в России улучшились макроэкономические показатели, в том числе товарооборот и объемы промышленного производства. Что касается уровня инфляции, то он находится на низком уровне.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев обсудит с членами кабмина инвестиционные проекты, реализуемые в России. Также будут подниматься вопросы совершенствования налогового и таможенного законодательств. Данные темы планируется обсудить на Консультативном совете по иностранным инвестициям.

Фото: pravda.ru

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