Глава правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал экономическую ситуацию в России. Он заявил, что в области экономики в России "всё в порядке", сообщает РБК.
Премьер-министр утверждает, что в России улучшились макроэкономические показатели, в том числе товарооборот и объемы промышленного производства. Что касается уровня инфляции, то он находится на низком уровне.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев обсудит с членами кабмина инвестиционные проекты, реализуемые в России. Также будут подниматься вопросы совершенствования налогового и таможенного законодательств. Данные темы планируется обсудить на Консультативном совете по иностранным инвестициям.
Фото: pravda.ru
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