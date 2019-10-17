Bloomberg: одна ошибка отделяет мировую экономику от рецессии

МВФ утверждает, что если бы не скоординированные действия центробанков стран по проведению политики количественного смягчения, мировая экономика рухнула бы на 0,5%, сообщает Bloomberg.

На этой неделе МВФ сократил свой прогноз мирового ВВП до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году. За последние 10 лет это самый худший прогноз МВФ. Темпы мировой рецессии МВФ оценивает на уровне 2,5% в год.

По мнению специалистов фонда, нынешняя ситуация довольно сильно отличается от последнего мирового экономического кризиса, который был в 2008-2009 гг. Гита Гопинатх, главный экономист МВФ, центробанки стран стали применять политику количественного смягчения.

Она сообщила, что без этого, темпы мирового роста ВВП будут на 0,5% ниже. Суть политики количественного смягчения заключается в том, что компаниям предоставляют более бюджетные способы получения денег. Один из таких способов — снижение ключевой ставки рефинансирования.

Такая политики впервые проводилась Народным банком Китая. В период кризиса он снизил требования по банковским резервам в прошлом году. После этого в 2019 году ФРС снизил ставку уже в 2 раза. Эксперты считают, что данные меры эффективными.

ЕЦБ также последовал рекомендациям экспертов и перезапустил свою программу количественного смягчения, снизив ключевую ставку. Вслед за ним последовал банк Японии, который в течение 10 лет удерживал свою ставку на отрицательном уровне. Он начал скупать свои облигации, чтобы предотвратить рост ставок.

Центробанк РФ с 2017 года также постоянно снижает ключевую ставку рефинансирования. Первый раз ЦБ понизил ставку 17 июня 2019 года на четверть процента, а 26 июля — еще на четверть процента. В сентябре текущего года он понизил ее до 7% годовых.

Фото: twitter.com

Читайте также:

МВФ: был международным, станет междугородним

В МВФ назвали торговые войны главной угрозой мировой экономики

МВФ похвалил ЦБ