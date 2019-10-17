Если инвесторы не утвердят новый дедлайн запуска блокчейн-платформы TON, Telegram вернет им 77% вложенных денег. Запуск платформы будет перенесен с октября на апрель.
Компания Telegram сообщила инвесторам о запуске блокчейн-платформы TON 30 апреля, а не 30 октября, как планировалось, и сообщила о готовности вернуть им 77% вложенных денег, если они не согласятся с новыми сроками.
В письме говорится, что Telegram предлагает перенести запуск блокчейн-платформы TON, чтобы решить вопрос с иском SEC. Также в компании отметили, что эти несколько месяцев дадут преимущество компаниям, которые работают над разработкой приложений для платформы TON.
Дедлайн можно будет продлить после получения согласия инвесторов, у которых большая часть токенов.
Те, кто приобрел токены в феврале и марте прошлого года, должны будут одобрить новый дедлайн отдельно.
Фото: pravda.ru
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