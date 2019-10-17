Россия увеличила вложения в госбумаги США до $9,3 млрд

Из материалов американского Министерства финансов следует, что в августе РФ увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.

Так, объем долгосрочных облигаций составляет $3 млрд, а краткосрочных — $6,2 млрд.

Самыми крупными держателями государственных бумаг США являются Япония ($1,17 трлн) и Китай ($1,1 трлн).

Ранее сообщалось, что Россия сократила инвестиции в госдолг США до рекордного уровня за последние 12 лет.

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