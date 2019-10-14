В РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента

С 1 января 2020 года в РФ будет действовать льготная ипотека, заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Он сообщила, что Сбербанк и Рссельхозбанк уже готовят соответствующие программы.

Оба банка декларируют, что к концу 2019 года программы будут готовы.

Ставка по ипотечным кредитам для жителей сельской местности будет субсидироваться государством до уровня в 3% годовых. На финансирование программы в 2020 году будет выделен 1 миллиард рублей.

Лут подчеркнула, что регионы смогут участвовать в софинансировании ставки по "сельской ипотеке", снижая ее до 0,1%.

Напомним, что в мае премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с предложением о необходимости запуска в России льготной ипотеки для жителей сельской местности. О начале реализации программ такого рода уже заявили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Мордовии.

Фото: youtube.com

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