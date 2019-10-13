National Interest: политика США ненамеренно укрепила экономику России

Политика Соединенных Штатов Америки ненамеренно привела к укреплению экономики Российской Федерации.

Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.

На укрепление российской экономики, например, пишут авторы материала, повлияли санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы. Бывшие партнеры Тегерана и Каракаса, поясняют эксперты, перешли на нефть из России после введения Вашингтоном ограничительных мер.

Торговая война США и Китая в свою очередь также благотворно повлияла на российскую экономику. Она позволила российским энергетикам закрепиться на рынке Китайской народной республики, сообщает американское аналитическое издание.

Несмотря на желание США продавать в Европу свой газ, твердые позиции в регионе в этой сфере занимает именно РФ, сообщает The National Interest. Россия, напоминают авторы материала, все увеличивает и увеличивает поставки своего газа в тамошние страны. А после завершения строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока" РФ будет продавать своего газа еще больше, пишут эксперты.

Ранее же — например, год тому назад — западные средства массовой информации писали, что экономика России страдает из-за санкций США.

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