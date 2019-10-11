В России могут изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, сообщает РБК.

Согласно новому проекту, право на получение пособия по уходу за ребенком за ребенком до 1,5 лет имеет тот, кто фактически осуществляет за ним уход и уделяет этому достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.

Стоит отметить, что право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком могут отобрать, если в период работы застрахованного лица за ребенком ухаживал другой человек.

В случае внесения новых поправок, работающие родители могут потерять право на получение данного пособия.

Фото: amic.ru

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