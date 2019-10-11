В ЦБ объяснили, почему наличные и банковские карты не исчезнут

Традиционные финансовые инструменты вроде наличных денег или банковских карт не пропадут из использования, несмотря на развитие современных банковских технологий. В этом уверена глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, банковскими картами удобнее пользоваться за границей. Она также усомнилась в эффективности биометрического эквайринга. "Должна идти речь о том, что страны обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях", - указала глава ЦБ.

Она отметила, что есть две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных. Первая - это стремление к анонимности, а вторая заключается в недоверии к устойчивости финансовых институтов.

"Потому что проблемы с банками все равно случаются", - заключила Набиуллина и пообещал, что все проблемы будут решаться.