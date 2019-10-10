В ЦБ посоветовали не разговаривать с телефонными мошенниками

Клиенты финансовых организаций должны проявлять большую осторожность, когда речь идет о личных данных. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что ЦБ очень беспокоит тема социальной инженерии.

"Если вам кто-то звонит и пытается узнать ваши данные, положите трубку и сами перезвоните в контактный центр вашего банка", - посоветовала Набиуллина.

По ее словам, очень часто утечки происходят из-за доверчивости клиентов банков, именно поэтому важно напоминать гражданам о том, как обезопасить себя от возможного мошенничества.

Ранее специалисты Центробанка обнаружили 13 тысяч объявлений о покупке и продаже персональных данных. Чтобы украсть деньги, мошенникам в большинстве случаев не нужны конфиденциальные данные. Им достаточно ФИО и номера телефона человека.

Напомним, в начале октября в интернет попали данные 60 млн карт клиентов Сбербанка. Глава банка Герман Греф подтвердил утечку, но заявил, что она касается только 200 карт. По его словам, деньги их владельцев не пострадали.

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