США хотят заключить с Китаем валютное соглашение полугодичной давности

Администрация президента США Дональда Трампа размышляет над возможностью заключить с Китаем ранее обговоренное валютное соглашение.

В Соединенных Штатах Америки считают, что оно войдет в так называемую "первую фазу" торговой сделки с Китайской народной республикой.

Об этом, ссылаясь на собственные источники в администрации главы США, сообщает международное агентство новостей Bloomberg.

На публикацию обращает внимание РБК.

Bloomberg напоминает, что к соглашению о стабилизации курса юаня Вашингтон и Пекин пришли в феврале текущего года. Позднее торговые переговоры США с Поднебесной были сорваны, отмечают авторы материала.

После заключения валютного соглашения Соединенные Штаты Америки и Китайская народная республика, сообщает агентство, смогут провести переговоры по другим ключевым вопросам — например, вопросу принудительной передачи технологий или же прав на интеллектуальную собственность.

Примечательно, что 1 октября должно было вступить в силу очередное повышение пошлин США на товары из Китая. Однако Дональд Трамп перенес ужесточение тарифов на 15 октября. Главу государства попросил об этом Пекин — там отметили, что 1 октября празднуется день образования Китайской народной республики.