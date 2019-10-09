Минпромторг назвал преждевренными заявления о росте цен на воду

Пока слишком рано говорить о возможном росте цен или перебоях в поставках бутилированной питьевой воды из-за проведения эксперимента по маркировке продукции. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

"До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания", - сказал чиновник.

Он добавил, что никаких объективных оснований для роста цен нет, поскольку сейчас в стране маркируются множество других товаров. Маркировка является эффективным средством борьбы с нелегальной продукцией.

Ранее организация "Опора России" выразила опасение, что из-за маркировки могут возникнуть проблемы с поставками зарубежной воды. Объединение полагает, что иностранные производители откажутся от обязательной установки на бутылку цифрового кода до ее ввоза в страну.