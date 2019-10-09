Цены на продукты в России оказались ниже, чем на Украине

Продукты питания в России стоят в основном дешевле, чем на Украине. К такому выводу пришли авторы опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Блогеры решили сравнить цены на продукты в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве. Выяснилось, что минимальная стоимость килограмма картофеля на Украине составляет 14 гривен (39 рублей), а в России - 12 рублей. Цена килограмма риса в Киеве - 20,95 гривны (55,14 рубля), в Саратове - 59 рублей. Минимальная стоимость макарон в России - 50 рублей, а на Украине - 42,53 гривны (111 рублей). Литр молока в саратовском магазине можно купить за 41,9 рубля, а в киевском - от 18,16 гривны (47,8 рубля).

При этом рис в Саратове оказался чуть дороже, чем в Киеве. На Украине оказались дешевле соки: самый дешевый апельсиновый в Киеве стоит 12,92 гривны (34 рубля), а в России - 41 рубль.

Большая часть продуктов, которые входят в потребительскую корзину, оказалась дешевле в России, делают вывод авторы ролика.