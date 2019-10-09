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Источник Правда.Ру

Всемирный банк понизил оценку роста ВВП России в 2019 году

Экономика print

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики России в 2019 году с 1,2 до 1%. Такая оценка приведена в докладе "Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии - октябрь 2019", который был опубликован на сайте организации. 

Эксперты также снизили прогноз роста российского ВВП и на следующий год - с 1,8 до 1,7%. На 2021 год оценка осталась прежней - 1,8%. 

В докладе отмечается, что причиной замедления роста ВВП в начале 2019 года стал слабый рост инвестиций и торговли в России. В первом полугодии снизилась и промышленная активность из-за реализации соглашений об ограничении нефтедобычи. Рост объема розничных продаж замедлился в связи с повышением НДС. Ужесточение денежно-кредитной политики в начале года также сказалось на активности бизнеса. 

Более слабый, чем ожидалось, рост в России может потенциально распространиться на Центральную Европу, Восточную Европу и Южный Кавказ, которые поддерживают тесные торговые и финансовые связи с РФ, отмечают во Всемирном банке. 

Темы россия оценка прогноз рост ввп экономика всемирный банк
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