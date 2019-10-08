Производство крафтового пива в России может быть прекращено

Производство крафтового пива в России может быть прекращено.

Об этом RT рассказали в Росстандарте.

С 2021 года в силу вступает новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, напомнили в российском ведомстве. Производство крафтового пива же в нем не предусмотрено, отмечают специалисты.

Положения этого документа обязательны к применению, пояснили в Росстандарте. Поэтому деятельность частных российских пивоварен с 1 января 2021 года может быть приостановлена, указали представители ведомства.

Напомним, что под крафтовым пивоварением принято понимать производство пива небольшими, независимыми компаниями, которые придерживаются в изготовлении пенного напитка собственных рецептов.