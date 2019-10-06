Женщины в России чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона

Женщины в России чаще, чем мужчины берут кредиты для покупки смартфона. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами банка "Русский стандарт".

По статистике банка, на женщин пришлось 51% всех оформленных в банке кредитных заявок на мобильные телефоны. Наиболее часто смартфоны в кредит берут люди в возрасте 26-35 лет, на них пришлось 36% кредитных заявок. Реже - граждане 36-45 лет (26%). Меньше всего в подобных покупках заинтересованы люди старше 55 лет.

Наибольшим спросом смартфоны пользуются во втором полугодии. Это связано с тем, что новые модели выходят осенью, и ажиотаж начинается еще в августе. "Пик активности - декабрь, так как именно в предновогодний период многие магазины предлагают выгодные акции и скидки. На втором месте по популярности - август, на третьем - ноябрь", - пояснили эксперты.

Напомним, в сентябре Apple представила три новые модели своих смартфонов - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Впервые в истории компании первоначальная цена новых iPhone была ниже цены предыдущей модели.