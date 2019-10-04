Матвиенко не увидела отдачи от льгот для нефтяников

Реальной отдачи от льгот для нефтяных компаний нет. Хотя за последние пять лет они увеличились вдвое. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, государственное субсидирование отрасли не принесло прироста инвестиций, снижения зависимости от импортного оборудования, и других конкретных результатов.

"Я считаю, что налоговые льготы должны применяться в тех случаях, когда они экономически обоснованны. Здесь нужно понимать, что такое льготы. Это государственные инвестиции, а не преференции для избранных", - заявила Матвиенко на слушаниях Совфеда по проекту бюджета на последующие три года.

Также спикер верхней палаты парламента заметила, что потенциальные налоговые стимулы не всегда используются на практике. В пример Матвиенко привела инвестиционный налоговый вычет.

"Минфин часто блокирует такую возможность для небогатых регионов, отдавая эту преференцию более богатым регионам. В таком случае дотационным регионам больше нечего делать. Поэтому нужно подумать, как сделать этот инвестиционно привлекательный механизм доступным для всех российских регионов", - пояснила Матвиенко.

В сентябре текущего года Госдума одобрила введение очередных налоговых льгот для "Роснефти" и "Газпром нефти", которые позволят компаниям сэкономить около 2 млрд рублей ежемесячно.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Роснефть" опять запросила льготы. Об этом заявил Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту России Владимиру Путину, сообщают "Ведомости". Тогда, по его словам, нефтяники смогут вложить в развитие Арктики от 5 трлн до 8,5 трлн рублей. Президент поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву "проработать предложение и доложить".

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