Польша полностью откажется от российского газа к концу 2022 года.
Об этом в эфире "Польского радио" заявил уполномоченный Варшавы по вопросам стратегический энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
На его заявление обращают внимание "РИА Новости".
Наимский признал, что на сегодняшний день большая часть поставок газа в Польшу идет из Российской Федерации. Но, отметил чиновник, от долгосрочного контракта Варшава откажется уже в конце 2022 года.
Петр Наимский пояснил, что импорт газа в страну будет осуществляться через СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe, который планируется достроить как раз в 2022 году.
Уполномоченный Варшавы по вопросам стратегический энергетической инфраструктуры заявил, что СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe — "стратегический выход Польши из сложившейся зависимости от россиян".
После 2022 году, отметил Петр Наимский, газ будет поставляться в Польшу из Соединенных Штатов Америки и Катара.
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