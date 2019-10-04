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Источник Правда.Ру

Польша нашла способы избавиться от "газовой зависимости" от России

Экономика print

Польша полностью откажется от российского газа к концу 2022 года.

Об этом в эфире "Польского радио" заявил уполномоченный Варшавы по вопросам стратегический энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

На его заявление обращают внимание "РИА Новости".

Наимский признал, что на сегодняшний день большая часть поставок газа в Польшу идет из Российской Федерации. Но, отметил чиновник, от долгосрочного контракта Варшава откажется уже в конце 2022 года.

Петр Наимский пояснил, что импорт газа в страну будет осуществляться через СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe, который планируется достроить как раз в 2022 году.

Уполномоченный Варшавы по вопросам стратегический энергетической инфраструктуры заявил, что СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe — "стратегический выход Польши из сложившейся зависимости от россиян".

После 2022 году, отметил Петр Наимский, газ будет поставляться в Польшу из Соединенных Штатов Америки и Катара.

Темы спг сша газ катар польша россия европа экономика
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