Россия выдаст рекордный объем займов в течение трех лет

Россия выдаст рекордный объем займов иностранным государствам в течение трех лет. Об этом свидетельствуют материалы к опубликованному проекту бюджета страны на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

За этот период правительства и международные организации получат от России более триллиона рублей. Этот показатель больше, чем за предыдущие пять лет, отмечают "Известия".

Зарубежные заемщики чаще всего одалживают деньги на покупку российской продукции и на завершение совместных проектов. В Министерстве финансов не стали раскрывать список получателей кредитов.

По мнению экспертов, значительная часть займов пойдет на строительство атомных электростанций в Турции и Индии, а также на развитие инфраструктуры в области атомной энергетики в Иране. Все эти проекты будут реализованы при российском участии.

В сентябре заместитель главы Минфина Сергей Сторчак заявил, что иностранные государства должны России порядка 35 миллиардов долларов. Больше всего задолжала Белоруссия. Ее долг составляет примерно 7,5 миллиардов долларов. В числе наиболее крупных заемщиков - Венесуэла, которая должна около 3,5 миллиарда.