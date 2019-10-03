Минфин намерен ужесточить налогообложение Google и Facebook

Министерство финансов России планирует ужесточить налоговую нагрузку в отношении глобальных корпораций, таких как Google, Facebook и Apple. Ведомство считает, что компании должны делиться доходами от российской аудитории, а не платить налог на прибыль только по месту регистрации главного офиса.

Мировые IT-компании работают по всему миру, однако платят налог на прибыль по месту регистрации штаб-квартиры. Поэтому многие корпорации переносят их в страны с низкой ставкой налога. Европейские офисы Google, Facebook, Microsoft зарегистрированы в Ирландии, где ставка составляет всего 12,5%.

Министерство предлагает обязать компании декларировать доходы для налогообложения в юрисдикциях, где находятся их пользователи. Такая мера позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетные потери.

"Существенные недостатки в принципах налогообложения цифровых компаний приводят в настоящее время к тому, что эффективная ставка обложения прибыли таких компаний оказывается значительно меньше, чем для компаний других отраслей", - заключают в ведомстве.