Китай занял первое место по иностранным вложениям России

Банк России разместил 13,4% всех своих золотовалютных активов в Китайской народной республики.

Об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте Центральном банке Российской Федерации, сообщает "Коммерсантъ".

Таким образом, Поднебесная заняла первое место по иностранным вложениям России. Инвестиции РФ увеличились за год на 8,7%.

Примечательно, что Китай занял первую строчку по иностранным вложениям впервые. По данным на апрель минувшего года, например, лидером были Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает Центробанк, 18,2% золотовалютных активов Российской Федерации хранятся в России. В Китае, как сообщалось выше, хранится 13,4%. На третьем месте с небольшим отставанием следует Германия — там хранится 13,2% золотовалютных активов РФ.

Золотовалютные активы Российской Федерации в значительных объемах хранятся также во Франции, Японии, Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Нидерландах, Канаде и нескольких межгосударственных инвестиционных фондах.

Ранее сообщалось, что основными должниками России являются Украина и Белоруссия.

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