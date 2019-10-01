Минсельхоз: увеличение акциза не повлияет на стоимость вина

Министерство сельского хозяйства не ожидает роста цен на вино российского производства из-за повышения акцизной ставки. Об этом сказано в сообщении ведомства.

"По мнению Минсельхоза России, предпосылки для роста цен на отечественное вино, изготовленное из российского винограда, в связи с повышением акцизной ставки отсутствуют", - заявили в министерстве.

Существующий механизм поддержки отечественных виноделов позволит в значительной степени снизить эффективную ставку налогообложения, что создаст дополнительные стимулы для развития. В ведомстве указывают, что в 2019 году ожидается высокий урожай винограда на уровне не менее прошлогоднего. Это будет дополнительным фактором для сдерживания цен на вино.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года. Согласно документу, акциз на вина и фруктовые вина составит 31 рубль за литр. В 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акциз на шампанское в 2020 году составит 40 рублей за литр, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.