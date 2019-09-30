Минтруд: размер индексации пенсий превысит уровень инфляции

С начала будущего года страховые пенсии для неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Размер индексации превысит уровень инфляции, прогнозируемой на уровне 3,8%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда России.

"Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. руб", - отмечают в ведомстве.

В общей сложности январская индексация коснется примерно 31 миллиона пенсионеров. С 1 апреля также будут увеличены социальные пенсии, которые получают 3,2 миллиона граждан. Вырастут и другие пенсии, выплачиваемые в рамках государственного пенсионного обеспечения. Эта индексация затронет около 4 миллионов человек, заявили в министерстве.

Сейчас в России насчитывается почти 38 миллионов граждан старше трудоспособного возраста. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера после повышения с 1 января 2020 года составит 16,4 тыс. рублей.

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