"Роснефть" открыла на Сахалине новое крупное месторождение нефти

Российская нефтегазовая компания "Роснефть" открыла новое месторождение на шельфе Сахалина.

Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила пресс-служба публичного акционерного общества.

На публикацию обратило внимание агентство новостей Reuters.

Месторождение находится в Набильском заливе Охотского моря. Согласно предварительным оценкам, его ресурсный потенциал составляет 11 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте.

Отметим, что на шельфе Охотского моря "Роснефть" уже разрабатывает сразу несколько месторождений.