Российская нефтегазовая компания "Роснефть" открыла новое месторождение на шельфе Сахалина.
Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила пресс-служба публичного акционерного общества.
На публикацию обратило внимание агентство новостей Reuters.
Месторождение находится в Набильском заливе Охотского моря. Согласно предварительным оценкам, его ресурсный потенциал составляет 11 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте.
Отметим, что на шельфе Охотского моря "Роснефть" уже разрабатывает сразу несколько месторождений.
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