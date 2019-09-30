Авиакомпанию Utair захотели обанкротить из-за долга в 307 тыс. руб.

Контрагент авиакомпании Utair подал иск о банкротстве перевозчика. Общая сумма задолженности, которая стала причиной такого заявления, составляет 307 тысяч рублей.

Заявление от "Флеш лайт капитал" зарегистрировано в суде 27 сентября, уточняет агентство ТАСС. Ранее контрагент уже обращался в суд с требованием признать авиакомпанию должником. Сумма исковых требований составляла 1,5 млн руб. Однако тогда суд удовлетворить иск отказался.

В Utair заявили, что для компании не составляет проблемы выплатить заявленную сумму, однако "справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства".

Напомним, Utair является шестой по пассажирообороту российской авиакомпанией. У нее есть 11 крупных кредиторов, среди которых МТС Банк и Сбербанк. В общей сложности авиакомпания должна им более 56 млрд руб.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японская авиакомпания Japan Airlines запустила функцию при прохождении онлайн-регистрации, которая показывает, какие места в самолете займут дети в возрасте до двух лет. Об этом пишет издание The Japan Times.

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